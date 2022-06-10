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Aleyna Tilki ve Serel Yereli’nin Londra buluşması! "Ateş ile barut yan yana"

10.06.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki ve bir süredir yurt dışında yaşayan Serel Yereli Londra'da buluştu. İkilinin pozları sosyal medyayı salladı. Aleyna Tilki'nin sütyensiz haline takipçilerinden binlerce yorum gelirken bazı takipçiler ise "Ateş ile barut yan yana" yorumunda bulundu.

Aleyna Tilki ve Serel Yereli’nin Londra buluşması! "Ateş ile barut yan yana"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile adından söz ettiren bir süredir yurt dışında yaşanan Serel Yereli ve son dönemde açıklamalarıyla sık sık konuşulan Aleyna Tilki Londra'da bir araya geldi. Bir dönem Bodrum Masalı'nda oynadıktan sonra oyunculuğu bırakan ve şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden Yereli ve Aleyna Tilki'nin yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Serel Yereli ve Aleyna Tilki'nin pozları sosyal medyayı salladı.

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Aleyna Tilki hesabından pozları paylaşınca binlerce yorum aldı. Tilki'nin t-shirt'ün altına sütyen giymemesi ve meme uçlarının belli olmasına hayranlarından pek çok yorum geldi.

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İkilinin iddialı paylaşımları sonrası "Ateş ile barut yan yana", "Seksisiniz" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Serel Yereli
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