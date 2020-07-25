YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Alfa Romeo Giulietta’da ödemeler 2021’de başlıyor

Alfa Romeo Giulietta’da ödemeler 2021’de başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.07.2020 10:28 | Son Güncelleme

Alfa Romeo Giulietta’da ödemeler 2021’de başlıyor

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, temmuz ayında devreye aldığı “Şimdi al 2021’de öde” kampanyasıyla kullanıcılarına satın alma kolaylığı sağlıyor.

Alfa Romeo açıklamasına göre, temmuz ayı boyunca Giulietta, yeni dış gövde detayları, uygun araç içi deneyimi, yeni kabin rötuşları ve geliştirilmiş motor yelpazesiyle ay boyunca yeni kullanıcılarını bekliyor. Markanın, sportif gövdenin performansla birleştiği otomobili Giulietta, 100 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla kullanıcılara sunuluyor.

Giulietta’nın ödemeleri ise 6 ay sonra başlıyor. Kampanya kapsamında daha alt tutarlarda kredi kullanmak isteyenler, kendileri için uygun ödeme planını da belirleyebiliyorlar.

Açıklamaya göre, ay boyunca Alfa Romeo’nun sportif SUV'u Stelvio ve sportif sedanı Giulia’yı tercih edeceklere ise içinde Konfor Paketi (anahtarsız giriş), Park Asistanı Paketi (ön park sensörleri ve geri görüş kamerası), daha güçlü ses sistemi ve Sürücü Asistanı Paketi bulunan 40 bin TL değerindeki Premium Paketi ücretsiz hediye ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Kayserispor ile Trabzonspor 46.randevuda

Kayserispor ile Trabzonspor 46.randevuda

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:47
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:35
Yatsı
22:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.