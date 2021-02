ALFA’da yetişen Salih Kaya A takım kadrosunda

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan ve Emirhan Emir’in ardından bu sezon beşinci genci Rahmi Salih Kaya’yı da A Takım kadrosuna armağan etti.

TFF 1. Lig’de bu sezon Aydeniz Et Balıkesirspor, Bursaspor ve Boluspor maçlarında forma giyen Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) öğrencisi Rahmi Salih Kaya, diploma töreni ile Altınordu A takım kadrosuna uğurlandı. 2002 doğumlu savunma oyuncusu, Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan ve Emirhan Emir’in ardından bu sezon ALFA’dan mezun olup A takım kadrosuna diplomayla geçen beşinci futbolcu oldu. Genç oyuncu için Metin Oktay Yerleşkesi’nde sade bir tören düzenlendi.

ALFA Direktörü Halit Eroğlu, idari ve teknik kadrolar ile öğrencilerin katıldığı törende Rahmi Salih Kaya’ya başarılar dilendi, diploması verildi ve alkışlarla uğurlama yapıldı. ALFA Direktörü Halit Eroğlu, “Bizim için her mezuniyet töreni, ayrı bir bayram” diyerek, “Rahmi Salih Kaya, ALFA’da geçirdiği yaklaşık beş yıl boyunca sadece futbol değil, iyi birey ve iyi vatandaşlık eğitimini de başarıyla geride bıraktı. Şimdi artık önünde uzun bir yol var ve bu yolu başarıyla yürüyeceğine eminiz” dedi.