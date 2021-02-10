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ALFA’da yetişen Salih Kaya A takım kadrosunda

10.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan ve Emirhan Emir’in ardından bu sezon beşinci genci Rahmi Salih Kaya’yı da A Takım kadrosuna armağan etti.TFF 1.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan ve Emirhan Emir’in ardından bu sezon beşinci genci Rahmi Salih Kaya’yı da A Takım kadrosuna armağan etti.
TFF 1. Lig’de bu sezon Aydeniz Et Balıkesirspor, Bursaspor ve Boluspor maçlarında forma giyen Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) öğrencisi Rahmi Salih Kaya, diploma töreni ile Altınordu A takım kadrosuna uğurlandı. 2002 doğumlu savunma oyuncusu, Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan ve Emirhan Emir’in ardından bu sezon ALFA’dan mezun olup A takım kadrosuna diplomayla geçen beşinci futbolcu oldu. Genç oyuncu için Metin Oktay Yerleşkesi’nde sade bir tören düzenlendi.
ALFA Direktörü Halit Eroğlu, idari ve teknik kadrolar ile öğrencilerin katıldığı törende Rahmi Salih Kaya’ya başarılar dilendi, diploması verildi ve alkışlarla uğurlama yapıldı. ALFA Direktörü Halit Eroğlu, “Bizim için her mezuniyet töreni, ayrı bir bayram” diyerek, “Rahmi Salih Kaya, ALFA’da geçirdiği yaklaşık beş yıl boyunca sadece futbol değil, iyi birey ve iyi vatandaşlık eğitimini de başarıyla geride bıraktı. Şimdi artık önünde uzun bir yol var ve bu yolu başarıyla yürüyeceğine eminiz” dedi.

Kaya: "Altınordu armasına borcumu ödemek için fırsatı sonuna kadar kullanacağım"
Rahmi Salih Kaya ise oldukça duygulandığı vedada arkadaşlarına ve üzerinde emeği olan herkese teşekkür ederek, “Hepimiz, Metin Oktay Yerleşkesi’nin kapısından bir çocuk olarak giriyor ve futbolcu olarak çıkıyoruz. 2016 yılından bu yana futbol mesleğini öğrenebilmek için canla başla çalıştım. Tüm arkadaşlarıma tavsiyem her gün daha fazla çalışmaları. Bugünden itibaren Altınordu armasına borcumu ödemek için bana verilen fırsatı sonuna kadar kullanacağım” diye konuştu.
Vedanın ardından Beytullah Baliç Yerleşkesi’ne geçen genç oyuncuyu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu karşıladı. Orhunbilge, “Sezona, misyonumuza uygun ve gençlerimize fırsat eşitliği sağlayan hamleler yaparak başladık. A takımımızın her maçında 11’de sahaya en az dört gencimiz çıkarken, evlatlarımızın 11’de oynama süreleri ise en az yüzde 34 oldu. 20 haftada 18 gencimiz süre aldı. Bunlardan biri olan Rahmi de artık A Takım kadromuzda. Bizim için çok güzel bir gün” yorumu yaptı.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise şunları söyledi:
“Bu sezon 18 gencimiz Altınordu A takım forması giydi. Bir yandan yarışmacı kimliğimizi korurken, diğer yandan gençlerimiz de hak ettikleri formayı alıyorlar. Sadece bu sezon ALFA’dan beş oyuncumuz A Takım kadrosuna dahil edildi. Günü kurtaran değil, geleceği inşa etmeye yönelik planlar yapıyoruz ve yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz. Rahmi Salih Kaya’nın da diğer gençlerimiz gibi aldığı kaliteli eğitimin hakkını vereceğine inanıyorum.”

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