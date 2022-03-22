Algı Eke'den şaşırtan açıklama! "Param biterse dizi yapacağım"

Algı Eke, neden artık televizyon dizilerinde rol almadığını şöyle açıkladı:

“Bir süredir kendi kararımla dizi yapmıyorum. Artık farklı şeyler yapmak istediğim için. Maalesef gelen şeyler birbirine benziyor. Daha çok sinema ve tiyatro ağırlıklı gidiyorum. Tabii ki param biterse dizi yapacağım."

ŞAŞIRTAN 'YASAK AŞK' İTİRAFI!

36 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı 'yasak aşk itirafıyla çok konuşulmuştu! Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna, "Evet yaşadım" diyerek magazin gündemine gelmişti.

