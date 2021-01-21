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Algı Eke'den yasak aşk itirafı! 'Haz ve adrenalin...'

21.01.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Algı Eke'den yasak aşk itirafı! 'Haz ve adrenalin...'

Galip Derviş dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Algı Eke, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce yasak aşk yaşadığını itiraf eden Eke gündeme bomba gibi düştü.

Algı Eke, geçtiğimiz günlerde Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Eke'nin programda özel hayatıyla ilgili yaptığı yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı.

Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna yanıtıyla olay oldu.

Eke açıklamasında "Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım. Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir şey başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim. Artık o konularda kendimi eğittim. Sancılı ilişki istemiyorum. Aşk girince benim aklım uçuyor. Hele 3-6 ay arası kayıp. Mantığım bitiyor, devreden çıkıyor. Ama inşallah artık öyle olmaz" ifadelerini kullandı.

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