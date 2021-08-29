Ali Akman attı, Nijmegen kazandı!

Hollanda Ligi Eredivisie'de 3. hafta karşılaşmasında Heracles, NEC Nijmegen'i konuk etti.

Erve Asito Stadyumu'nda oynanan müsabaka, NEC Nijmegen'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 50. dakikada Ali Akman kaydetti. Nijmegen'de Brujin, 77. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı. NEC Nijmegen'de Türk futbolcu Ali Akman, 71. dakikada yerini ten Haar Romeny'e bıraktı.

Heracles'te Türk futbolculardan Sinan Bakış, ilk 11 başladığı karşılaşmada 41. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yine ilk 11 başlayan Bilal Başacıkoğlu ise ikinci yarının başında yerini Burgzorg'a bıraktı.

Bu sonucun ardından NEC Nijmegen, puanını 6'ya yükselterek. 7. sırada yer aldı. Henüz galibiyetle tanışamayan Heracles ise 1 puanla 15. sırada yer buldu.

NEC Nijmegen, gelecek hafta Willem II'yi konuk edecek. Heracles ise Feyenoord deplasmanına gidecek.

