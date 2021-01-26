Ali Akman: "İnşallah gol kralı olurum, hedefim Avrupa"

Ümit Milli Takım ve Bursaspor'un golcü oyuncusu Ali Akman, hedefinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğunu söyledi.

Ali, mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Takım'ın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bursaspor'un 18 yaşındaki oyuncusu kariyer planlamasıyla ilgili olarak, "Hedefim Avrupa'da futbol oynamak. Bu konuda çok netim." şeklinde konuştu.

"Avrupa'da bir çok ligi beğeniyorum. Önemli olan kendi performansımı ortaya koyabilmem." diye konuşan Ali Akman, "Kariyer planlamanda Avrupa hedefini gerçekleştirmek için bir zaman var mı?" sorusuna ise, "Şu an Bursaspor'dayım. Demek ki o yıl bu yıl değil." yanıtını verdi.

"İYİ BİR DERECE YAPMAK İSTİYORUZ"

Golcü oyuncu, Ümit Milli Takım'ın son Avrupa Şampiyonalarına katılamadığını bildiklerini ve bu yönde çalışmalara başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Tolunay Hoca da az önce toplandığımızda şunu söyledi, 'Ümit Milli Takım uzun süreden beri gruplardan çıkamadı, Avrupa Şampiyonası'na gidemedi.' dedi. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Bunun üstesinden gelecek bir kadro kalitemiz var. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gidip orada iyi bir derece yapmak istiyoruz."