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Ali amca, 4 bin 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Ali amca, 4 bin 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlardan 70 yaşındaki Ali Memiş, eve çağırdığı polis aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 4 bin 500 lira destekte bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya bir destek de Memiş'ten geldi.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Memiş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak polisten yardım istedi.

Memiş, evine gelen Altıeylül İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, kampanyaya destek vermek istediğini anlatarak, 4 bin 500 lirasını teslim etti.

Polis, bağışı kampanya hesabına yatırdıktan sonra işlem dekontunu Memiş'e götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
4 bin 500 Milli Dayanışma Kampanyası Polis Yardım

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