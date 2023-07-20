Ali Cabbar çalıntı mı? Yeşilçam filminin müziğiyle benzerliği dikkat çekti! Sosyal medya bunu konuşuyor

Son dönemin hit şarkısı olan söz ve müziği Emir Can İğrek'e ait ' Ali Cabbar' şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre; Ali Cabbar şarkısının müziğinin birçok kısmının 1974 yılında yayınlanan "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı iddia edildi.

Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları hakkında Emir Can İğrek henüz bir açıklama yapmadı.

ALİ CABBAR ŞARKISININ HİKAYESİ NEDİR?

Anlatılanlara göre Ali Cabbar, Tekirdağ’da yaşayan ve köy düğünlerinde gırnata çalarak geçimini sağlayan 16-17 yaşlarında bir genç. Çalgıcı olarak katıldığı bir düğünün âşık olduğu kızın düğünü olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bunun üzerine askere gitmeye karar verir. Ancak yaşadığı topraklara bir daha dönemez. Askere gitmesinden 6-7 ay sonra, Ali Cabbar’ın şehit olduğu haberi gelir…

ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar ali cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye ali cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

