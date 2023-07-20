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Ali Cabbar çalıntı mı? Yeşilçam filminin müziğiyle benzerliği dikkat çekti! Sosyal medya bunu konuşuyor

20.07.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emir Can İğrek'in duygusal hikayesi ile son dönemde dilden dile dolaşan şarkısı Ali Cabbar'ın çalıntı olduğu iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Çalıntı olduğu iddia edilen Ali Cabbar şarkısı ve Yeşilçam film müziği arasındaki benzerlik dikkat çekti.

Son dönemin hit şarkısı olan söz ve müziği Emir Can İğrek'e ait ' Ali Cabbar' şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre; Ali Cabbar şarkısının müziğinin birçok kısmının 1974 yılında yayınlanan "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı iddia edildi.

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin

Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları hakkında Emir Can İğrek henüz bir açıklama yapmadı.

ALİ CABBAR ŞARKISININ HİKAYESİ NEDİR?

Anlatılanlara göre Ali Cabbar, Tekirdağ’da yaşayan ve köy düğünlerinde gırnata çalarak geçimini sağlayan 16-17 yaşlarında bir genç. Çalgıcı olarak katıldığı bir düğünün âşık olduğu kızın düğünü olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bunun üzerine askere gitmeye karar verir. Ancak yaşadığı topraklara bir daha dönemez. Askere gitmesinden 6-7 ay sonra, Ali Cabbar’ın şehit olduğu haberi gelir…

ali cabbar

ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar ali cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar
Baban der "al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar
Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla Ali Cabbar
Yükün' almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider Ali Cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye ali cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

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