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Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Ali Cabbar hikayesi ne zaman yaşandı? Sözleri gündem oldu!

11.07.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Cabbar şarkısının hikayesi merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in yeni albümündeki şarkılardan biri olan Ali Cabbar sosyal medyada gündem oldu. Şarkıda adı geçen Ali Cabbar hakkında sık sık sorgulamalar yapılıyor. Peki, Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Ali Cabbar hikayesi ne zaman yaşandı?

Ali Cabbar hikayesi ne zaman olmuş sorusu son günlerin aranan başlıklarından oldu. Genç müzisyen Emircan İğrek başarılı projeleriyle gündemden düşmeyen şarkıcılardan biri. Ali Cabbar'ı kendisine yazdığını, söyleyen Emircan İğrek, şarkının bu kadar ilgi çekmesini beklemediğini söyledi.Peki, Ali Cabbar var mı, gerçek mi?

ALİ CABBAR KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Ali Cabbar'ın hikayesi okuyanları derinden etkiliyor. Ali Cabbar Tekirdağ’ın bir köyünde Gırnatasıyla düğünlere gitmektedir. Köyde bir kıza sevdalı olan Ali Cabbar, babasının “Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var, yürü Ali Cabbar” diye çağırması üzerine düğüne gider. Gırnatasını çaldığı sırada sevdiği kızın evlendiğini görür. Bunun üzerine aşkından kahrolan Ali Cabbar, askere gitme kararı alır. 6-7 ay sonra ise köye şehit olduğu haberi gelir.

Bunun üzerine Ali Cabbar için şu sözler yazılır:

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla ali cabbar
Yükün’ almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider ali cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye ali cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...

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ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Ali Cabbar hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hikayenin anonim olduğu iddia edilmektedir.

Hikayede Ali Cabbar'ın Tekirdağ'da yaşadığı ifade ediliyor ancak hikaye doğrulanamadığı için herhangi bir teyit alınamıyor.

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EMİRCAN İĞREK - ALİ CABBAR ŞARKISI SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar ali cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan ali cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü ali cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar ali cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla ali cabbar
Yükün' almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider ali cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye ali cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...

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