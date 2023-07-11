Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Ali Cabbar hikayesi ne zaman yaşandı? Sözleri gündem oldu!

Ali Cabbar hikayesi ne zaman olmuş sorusu son günlerin aranan başlıklarından oldu. Genç müzisyen Emircan İğrek başarılı projeleriyle gündemden düşmeyen şarkıcılardan biri. Ali Cabbar'ı kendisine yazdığını, söyleyen Emircan İğrek, şarkının bu kadar ilgi çekmesini beklemediğini söyledi.Peki, Ali Cabbar var mı, gerçek mi?

ALİ CABBAR KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Ali Cabbar'ın hikayesi okuyanları derinden etkiliyor. Ali Cabbar Tekirdağ’ın bir köyünde Gırnatasıyla düğünlere gitmektedir. Köyde bir kıza sevdalı olan Ali Cabbar, babasının “Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var, yürü Ali Cabbar” diye çağırması üzerine düğüne gider. Gırnatasını çaldığı sırada sevdiği kızın evlendiğini görür. Bunun üzerine aşkından kahrolan Ali Cabbar, askere gitme kararı alır. 6-7 ay sonra ise köye şehit olduğu haberi gelir.

Bunun üzerine Ali Cabbar için şu sözler yazılır:

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla ali cabbar

Yükün’ almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider ali cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye ali cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...

ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Ali Cabbar hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hikayenin anonim olduğu iddia edilmektedir.

Hikayede Ali Cabbar'ın Tekirdağ'da yaşadığı ifade ediliyor ancak hikaye doğrulanamadığı için herhangi bir teyit alınamıyor.

EMİRCAN İĞREK - ALİ CABBAR ŞARKISI SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar ali cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan ali cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü ali cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar ali cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla ali cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider ali cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye ali cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...

