Yeni X-Men kadrosu ortaya çıktı! Yeni X-Men filmi geliyor! Adam Driver ve Sadie Sink'in rolleri belli oldu

Marvel hayranlarının merakla beklediği yeni X-Men filmi için beklenen açıklama geldi. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Disney'in hayran etkinliği D23'te filmin yeni oyuncu kadrosunu duyurdu.

Oscar adayı Adam Driver, Stranger Things yıldızı Sadie Sink ve Obsession ile dikkat çeken Inde Navarrette, yeni X-Men evreninin başrollerinde yer alacak.

24 yaşındaki Sadie Sink, yeni filmde güçlü telepatik ve telekinetik yeteneklere sahip Jean Grey karakterini canlandıracak. Karakter, çizgi roman evreninde zaman zaman karanlık alter egosu Dark Phoenix'e dönüşmesiyle biliniyor.

ADAM DRIVER MISTER SINISTER OLDU

Oscar adaylığı bulunan 42 yaşındaki Adam Driver ise serinin dikkat çeken kötü karakterlerinden Mister Sinister, gerçek adıyla Dr. Nathaniel Essex'i canlandıracak.

Obsession dizisiyle adını duyuran 25 yaşındaki Inde Navarrette ise Rogue karakterine hayat verecek. Rogue, dokunarak diğer insanların enerjilerini ve güçlerini emebilmesiyle tanınıyor.

Yeni filmin oyuncu kadrosunda Christopher Abbott da bulunuyor. 40 yaşındaki oyuncu, X-Men ekibinin lideri ve telepatik güçlere sahip Professor X (Charles Xavier) karakterini canlandıracak.

X-MEN NE ZAMAN?

Filmin yönetmen koltuğunda Thunderbolts ile tanınan Jake Schreier oturuyor. Yeni X-Men filminin 5 Mayıs 2028'de vizyona girmesi planlanıyor.