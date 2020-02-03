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Ali Çamdalı Manisa FK'da

FUTBOL HABERLERİ  | 03.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig takımlarından Konyaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Ali Çamdalı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ali Çamdalı Manisa FK'da

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig takımlarından Konyaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Ali Çamdalı’yı renklerine bağladı. Transferin son gününde Manisa FK’ya kazandırılan Ali Çamdalı için Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da hazır bulundu.

"ÇAMDALI: TEK DERDİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Manisa Futbol Kulübü’nün yeni transferi Ali Çamdalı ise, “Öncelikle başkanımızın güzel sözleri için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Böyle bir projenin içinde, böyle sade, mütevazı bir kulüpte olmaktan dolayı gururluyum. Başkanımızın da söylediği gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflerin içinde olmak benim için bir şans. Hedefimiz tekrar Manisa’yı ayağa kaldırmak ve daha üst seviyelerde temsil etmek. En büyük gayemiz bu olacak. Ben de buna en ufak bir katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana. Arkadaşlar zaten çok iyi işler yapmışlar bu zamana kadar. Bundan sonra da kora kor ve her maçta her türlü mücadeleye girerek, hedefimiz olan şampiyonluğu yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ALİ ÇAMDALI MANİSA

AKTAN: "ORTAK HAYALİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Yeni transferimiz Ali Çamdalı, kendisini ispat etmiş önemli bir isim. Biz bugün sadece bir oyuncu almıyoruz. Bunu bilerek hareket ettik. Büyük bir kaptan aldık, büyük bir kişilik aldık, büyük bir eğitimci aldık. Hem oyunculuğuyla hem de insan kalitesiyle önemli bir ismi bünyemize kattığımızı düşünüyorum. Bu imza iki taraf için de hayırlı olsun. Ali’nin takımımıza çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Hem saha içinde hem de saha dışında takıma olumlu katkılar sağlayacaktır. Bizim büyük hedeflerimiz, hayallerimiz ve heyecanımız var. Ali kardeşimize de bu heyecana dahil olduğu için teşekkür ediyoruz. Umarım kendisi için de bizim için de hayırlı olur. Ortak hayallerimiz var. Umarım bu hayallerimizi hep beraber gerçekleştiririz” diye konuştu.

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