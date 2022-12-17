SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Ali Çamlı kimdir? Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın hayatı ve biyografisi!

Ali Çamlı kimdir? Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın hayatı ve biyografisi!

17.12.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Çamlı, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongrede Kayserispor'un yeni Başkanı oldu. Kayserispor'a ilişkin haberler sonrası birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Ali Çamlı kimdir? İşte Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın hayatı ve biyografisi...

Ali Çamlı kimdir? Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın hayatı ve biyografisi!

Ali Çamlı son dakika haberi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un olağanüstü genel kuruluna tek aday giren Ali Çamlı başkan oldu. İşte Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile ilgili merak edilenler...

ALİ ÇAMLI KİMDİR?

Ali Çamlı uzun seneler boyunca Kayseri'de imamlık yaptıç

Ali Çamlı, bu görevini sürdürürken il genelinde tanınmıştır.

Ali Çamlı, kentte tanınan bir iş adamıdır.

Ali Çamlı, imamlıktan emekli olduktan sonra siyasete girme denemesinde de bulundu. Kayseri'den AK Parti Milletvekili aday adayı olan Çamlı son olarak Kayserispor başkanlığına aday oldu ve başkan seçildi.

Yukatel Kayserispor Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan Hunat Camii eski imamı Ali Çamlı, Kayserispor'un yeni başkanı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayserispor’da yeni dönemKayserispor’da yeni dönem
Cristiano Ronaldo derken Real Madrid para saçtıCristiano Ronaldo derken Real Madrid para saçtı
Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandıCristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor kayserispor başkanı atan spor toto spor tot süper li spor to ekipleri kulübün

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."

Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."

Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''

Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''

Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Caner Erkin'in yeni adresi herkesi ters köşe yaptı

Caner Erkin'in yeni adresi herkesi ters köşe yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.