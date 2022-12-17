Ali Çamlı kimdir? Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın hayatı ve biyografisi!

Ali Çamlı son dakika haberi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un olağanüstü genel kuruluna tek aday giren Ali Çamlı başkan oldu. İşte Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile ilgili merak edilenler...

ALİ ÇAMLI KİMDİR?

Ali Çamlı uzun seneler boyunca Kayseri'de imamlık yaptıç

Ali Çamlı, bu görevini sürdürürken il genelinde tanınmıştır.

Ali Çamlı, kentte tanınan bir iş adamıdır.

Ali Çamlı, imamlıktan emekli olduktan sonra siyasete girme denemesinde de bulundu. Kayseri'den AK Parti Milletvekili aday adayı olan Çamlı son olarak Kayserispor başkanlığına aday oldu ve başkan seçildi.

Yukatel Kayserispor Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan Hunat Camii eski imamı Ali Çamlı, Kayserispor'un yeni başkanı oldu.

