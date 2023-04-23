Ali Cengiz, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci oldu

Hırvatistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 87 kiloda mindere çıkan Ali Cengiz, 1-8 turundan başladı ve Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg’un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov ile çekişmeli bir müsabaka sergileyen Cengiz, 1-1’lik skorla adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi yarı finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze’yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Macar rakibi Istvan Takacs’a 5-2 mağlup olan Ali Cengiz, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

