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Ali Dağı markasıyla Türkiye Şampiyonası

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

Hava sporlarında dünyada sayılı merkezler arasında gösterilen Kayseri’nin Talas ilçesindeki Ali Dağı’nda, kendi ismiyle ilk kez Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası düzenlenecek.Şehir merkezine yakınlığı, uçuş bakımından en uygun termiğin bulunması, kalkış pistinin mükemmelliği ve eşsiz manzarası gibi birçok özelliğin bulunduğu Talas’taki üç tepeden oluşan yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda markalaşma yolunda önemli bir adım atıldı.Yıllardır yamaç paraşütü, yelken kanat gibi hava sporlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Ali Dağı’nda kendi ismiyle yapılacak Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası, 24-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ali Dağı markasıyla Türkiye Şampiyonası

Hava sporlarında dünyada sayılı merkezler arasında gösterilen Kayseri’nin Talas ilçesindeki Ali Dağı’nda, kendi ismiyle ilk kez Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası düzenlenecek.
Şehir merkezine yakınlığı, uçuş bakımından en uygun termiğin bulunması, kalkış pistinin mükemmelliği ve eşsiz manzarası gibi birçok özelliğin bulunduğu Talas’taki üç tepeden oluşan yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda markalaşma yolunda önemli bir adım atıldı.
Yıllardır yamaç paraşütü, yelken kanat gibi hava sporlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Ali Dağı’nda kendi ismiyle yapılacak Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası, 24-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Daha önce yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda yamaç paraşütü pilotuna ev sahipliği yapan Ali Dağı’ndaki yarışmaya şimdiye kadar 6’sı kadın yaklaşık 63 sporcu kayıt yaptırdı.
Altı gün sürecek ve Kayseri semalarında yine renk cümbüşü oluşturacak şampiyonaya önceki yıllardan farklı olarak bu sene korona virüs salgını nedeniyle tribünlere izleyici kabul edilmeyecek.

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Kayseri Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
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Sabah
05:50
Öğle
12:46
İkindi
16:31
Akşam
19:33
Yatsı
20:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akif Eczanes (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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