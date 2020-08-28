Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası Kayseri'de devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası devam ediyor.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın dördüncü gününde yarışmacılar, 91 kilometrelik mesafe uçuşu yaptı.

Ali Dağı'ndan Yahyalı ilçesine doğru uçuş yapılan yarışmada 67 sporcu mücadele etti.

Gün sonunda erkekler kategorisinde Umut Aslan birinci, Hüseyin Tanrıverdi ikinci olurken, Mustafa Azteki üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise birinci Merve Gülşah Arslan, ikinci Gülşah Hoş olurken Cenay Meder üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyona yarın uzun mesafe yarışlarıyla devam edecek.

