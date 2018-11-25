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Ali Dürüst'ün istifasında Fatih Terim detayı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst'ün federasyondaki tüm görevlerinden istifa etmesinin nedeni belli oldu. Tahkim Kurulu kararları, penaltı olayı, federasyon üyelerinin kendilerine yakın kulüpler lehine çalışması ve son olarak Servet Yardımcı'nın 'Fatih Terim'e yüz vermeyin' sözleri Ali Dürüst için bardağı taşıran damla oldu.

Ali Dürüst'ün istifasında Fatih Terim detayı!

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçın ardından başlayan tartışmalar Türkiye Futbol Federasyonu'nda da depreme neden oldu. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Başkanvekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ali Dürüst, istifa gerekçesiyle ilgili açıklama yapmadı.

İşte kulislerdeki iddialara göre Ali Dürüst'ü istifaya sürükleyen 3 neden:

Ali Dürüst, Galatasaray yönetimi ve özellikle Başkan Mustafa Cengiz'den yeteri kadar destek görmediğini düşünüyordu. TFF İcra Kurulu'nda bu nedenle etkili olamadığına inanan Dürüst'ün, aklında görevi bırakmak uzun süredir vardı. Son Tahkim Kurulu ve penaltı olayı, Mayıs 2019'da ayrılmayı düşünen tecrübeli idarecinin kararını erkene aldırdı.

TFF İcra Kurulu'ndaki kulüpçülük, Ali Dürüst'ü rahatsız eden bir diğer önemli olaydı. Bu durum üç üye üzerinde yoğunlaştı. Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli ve Cengiz Zülfikaroğlu'nun, kendilerine yakın olan kulüpler lehine çalışması Dürüst'ün tepkisini çekti. Ali Dürüst, federasyon içindeki bu ortamda daha fazla olmak istemedi ve istifasını dün resmen ilan etti.

Bardağı taşıran son damla ‘gölge başkan' olarak adlandırılan Servet Yardımcı'nın, TFF Tahkim Kurulu'na, Galatasaray kararlarına yönelik baskı yapmasıydı. Yardımcı, Fatih Terim'i hedef alarak tahkim kurulu başkanına, “Bu adama neden bu kadar yüz veriyoruz? Hangi cesaretle bizimle ilgili bu kadar konuşabiliyor. 10 maç bile az” dedi, kurul da cezaları onadı. (Skor)


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Ali Dürüst fatih terim tff Galatasaray Servet Yardımcı

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