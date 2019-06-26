SPOR

Ali Gürbüz: Hedefim altın kemer

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Başpehlivan Recep Gürbüz ve değişik boylardaki 20 pehlivan Kumluca Karatepe Stadı’nda Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne hazırlanıyor. Başpehlivan Ali Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, 'Kumluca sahasında çok güzel bir şekilde Kırkpınar’a hazırlanıyoruz. Hedefim altın kemerdir' dedi.

Ali Gürbüz: Hedefim altın kemer

Kumluca Karatepe Stadı’nda Kırkpınar’a hazırlanan pehlivanları ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, pehlivanlara başarılar diledi. Başpehlivan Ali Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, yılın ilk güreşinin Kumluca’da yapıldığını belirterek, "İlk performansımızı Kumluca Güreşleri’nde sergiledik. Kumluca sahasında çok güzel bir şekilde Kırkpınar’a hazırlanıyoruz. Hedefim altın kemerdir” dedi.

'BAŞPEHLİVANLIĞA GİDEN YOLCULUK KUMLUCA'DAN BAŞLIYOR'

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Sezonun ilk yağlı pehlivan güreşi Kumluca’da yapılıyor. Kırkpınar, Kumluca, Balıkesir Kurtdereli ve Elmalı güreşleri, ülkemizin 4 büyük güreşleridir. Pehlivanlarımız güreş yapılmayan yaklaşık 6 ay boyunca yeni sezona hazırlanıyor. Pehlivanlarımız yeni sezonun performansını Kumluca güreşlerinde gösteriyor. Başpehlivanlığa giden yolculuk Kumluca’dan başlıyor. Kırkpınar’da final yapılacak. Bizde pehlivanlarımızla birlikte Kırkpınar’da olacağız” dedi. (İHA)

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Fransa'da zafer Hamilton'ınFransa'da zafer Hamilton'ın
Yıldızlar Bay ve Bayan Türkiye Muaythai Şampiyonası başladıYıldızlar Bay ve Bayan Türkiye Muaythai Şampiyonası başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başpehlivan Kırkpınar

En Çok Okunan Haberler

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

'Muriç'in transferinde para ve futbolcu takasını konuşabiliriz'

'Muriç'in transferinde para ve futbolcu takasını konuşabiliriz'

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kayaalp evliliğe adım atacak

Kayaalp evliliğe adım atacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Roland Garros'ta dev yarı final!

Roland Garros'ta dev yarı final!

12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor

12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor'un sağlık sponsoru yine Medicana oldu

Sivasspor'un sağlık sponsoru yine Medicana oldu

Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de yapmayı hedefliyor

Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de yapmayı hedefliyor

Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

Rıza Kayaalp evlendi

Wimbledon'da Başak Eraydın tur atladı

Başak Eraydın tur atladı

Başpehlivanlar Balaban ile Gürbüz, Antalya Büyükşehir'de

Başpehlivanlar Balaban ile Gürbüz, Antalya Büyükşehir'de

Nihal Sarin’den büyük başarı

Nihal Sarin’den büyük başarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.