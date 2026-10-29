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Apar topar İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sürprizi

İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüple görüşmek üzere Bodrum'dan apar topar İstanbul'a gelen Aykut Kocaman, teknik direktörlük gündeminin tepesine yerleşti.

Apar topar İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sürprizi
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray derbisinin ardından İsmail Kartal ile vedalaşan ve geçici olarak takımın başına Dirk Kuyt'ı getiren Fenerbahçe'de yeni teknik adam için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli camiada yerli ve yabancı adaylar masada tutulurken, kulisleri sarsan flaş bir gelişme yaşandı.

BODRUM'DAN İSTANBUL'A APAR TOPAR GELDİ

Apar topar İstanbul a geldi! Fenerbahçe de Aykut Kocaman sürprizi 1

NTV Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı geçen isimler arasında yer alan deneyimli çalıştırıcı Aykut Kocaman, sarı-lacivertli yönetimle görüşmek üzere Bodrum'daki evinden ayrılarak apar topar İstanbul'a geldi. Tecrübeli teknik adamın bu hamlesi, futbol kamuoyunda ve sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, taraflar arasında kısa süre içinde resmi bir temasın kurulması bekleniyor.

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