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Ali Kale Turistik Tesisleri 1 Temmuz’da açılıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 17.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi’nin sosyal tesislerinden biri olan Ali Kale Turistik Tesisleri 2020 sezonunu, 1 Temmuz’da açarak hizmet vermeye başlayacak.Yaz aylarında, her yaştan Bafralıların en sık ziyaret ettiği alanlar arasında başı çeken tesisler bu yıl düğün, nişan, sünnet ve diğer özel günlerde de hizmet verecek.

Bafra Belediyesi’nin sosyal tesislerinden biri olan Ali Kale Turistik Tesisleri 2020 sezonunu, 1 Temmuz’da açarak hizmet vermeye başlayacak.
Yaz aylarında, her yaştan Bafralıların en sık ziyaret ettiği alanlar arasında başı çeken tesisler bu yıl düğün, nişan, sünnet ve diğer özel günlerde de hizmet verecek. Havaların aşırı sıcak oluşu sonucunda, uzak yerlerde serinleme fırsatı bulamayan ilçe sakinlerinin ilk tercihi Ali Kale Turistik Tesisleri olarak göze çarpıyor. Hizmete girdiği yıllardan itibaren her daim ilçe ve yöre sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılanan Ali Kale Turistik Tesislerinin, bu yaz ise yoğun ziyaretçi akınına uğraması beklentiler arasında. Bafra Belediye ekipleri tarafından her türlü hijyen ve güvenlik önemlerinin alındığı Tesislerde Korana virüsle ilgili olarak da çeşitli uygulamalar yapılacak. Toplu yemeklerin verilebildiği tesis, akşam saatlerinde ise şehir yoğunluğundan uzaklaşarak sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyen Bafralılara hizmet veriyor.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’mız için oldukça önemli bir hizmet noktası olarak değerlendirdiğimiz Ali Kale Turistik Tesislerimiz bu yıl 1 Temmuz’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Tesislerimiz bu yıl farklı olarak düğün, nişan gibi özel günlerde de hizmette olacak. Tesislerimize gelen tüm ziyaretçilerimiz bizim için müşteri değil misafirdir” dedi.
1 Temmuz Çarşamba günü sezonu açacak olan tesislerde, bu yıl her gün saat 18.00’den itibaren; düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerde de hizmet verecek olan tesisler bünyesinde bulunan yüzme havuzu; pazar, pazartesi, salı erkelere, diğer günlerde ise bayanlara 10.45-16.00 saatleri arası hizmet veriyor.

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