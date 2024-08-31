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Fenerbahçe'de Ali Koç, yaptığı transferlerle 6 yılda Aziz Yıldırım'ı solladı! 100. transferini yaparak tarihe geçti...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.08.2024 16:56
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, İtalyan ekibi Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Ali Koç başkanlığı dönemindeki 100. transferini gerçekleştirdi. Daha önce 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın bu sayıya ulaştığı yıl ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Ali Koç, yaptığı transferlerle 6 yılda Aziz Yıldırım'ı solladı! 100. transferini yaparak tarihe geçti...

Sarı-lacivertli kulübe 2018-19 sezonu öncesinde başkan seçilen ve son olarak Faslı orta saha Amrabat'ı tranfer eden Ali Koç başkanlığında 13 transfer döneminde 100. oyuncusunu kadrosuna katmış oldu. Daha önce 20 sene Fenerbahçe'ye başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın bu sayıya ulaştığı yıl dikkatleri çekti.

TRANSFERDE YABANCI TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

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Fenerbahçe, 7 sezonda transferde yabancı futbolculara ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde 60 yabancı 40 yerli ismi ismi kadroya kattı.

BONSERVİSLİ FUTBOLCULAR TERCİH EDİLDİ

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Fenerbahçe, söz konusu dönemde yaptığı transferlerin büyük bölümünü bonservis ödeyerek gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Ali Koç dönemindeki 100 transferde 8 oyuncunun bonservisini kiralarken 92 futbolcunun 57'sinde satın alma bedeli ödedi.

EN PAHALI TRANSFER EN-NESYRI

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Fenerbahçe'nin, Ali Koç döneminde en pahalı bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı isim bu sene kadroya katılan Youssef En-Nesyri oldu. Sarı-lacivertliler, Faslı oyuncunun transferi için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödedi.

AZİZ YILDIRIM 12 SENEDE YAPTI

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1998-99 sezonunda Ali Şen’in yerine başkan seçilen ve 20 yıl bu görevde kalan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilere 100. transferini başkanlığa başladıktan 12 yıl sonra, yani 2009-10 sezonunun yaz transfer döneminde gerçekleştirmişti. Ali Koç ise bu sayıya henüz 7. döneminde ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
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