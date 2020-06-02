Ali Koç Barış Sungur'un transferini bitiryor!

Genç isimleri Türk futboluna kazandırmak isteyen sarı lacivertliler kadrosuna ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i dahil etmişti.
Fenerbahçe uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü Barış Sungur transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Sarı lacivertliler, 17 yaşındaki forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor'un kapısını çalmıştı.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Başkan Ali Koç daha önce birkaç defa telefonda görüştüğü 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'ı İstanbul'a davet etti. İki başkan yarın (Çarşamba) Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bir araya gelerek Barış Sungur transferini bitirmeye çalışacak. Barış için son olarak Beşiktaş devreye girmiş fakat Cihan Aktaş, Ali Koç'a "Sizinle sonuca ulaşmadan kimseyle görüşmeyeceğim" sözünü verdiği için gelen teklifleri beklemeye almıştı.
Barış Sungur'a ilk resmi teklifi Fenerbahçe Mart ayında yapmış, diğer takımların gündemine Fenerbahçe'nin teklifi sonrasında gelmişti. Barış'a Ankaragücü, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilgisi olduğu biliniyor.
Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.
Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.
TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.
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