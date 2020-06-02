Ali Koç Barış Sungur'un transferini bitiryor!

Genç isimleri Türk futboluna kazandırmak isteyen sarı lacivertliler kadrosuna ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i dahil etmişti.

Fenerbahçe uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü Barış Sungur transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Sarı lacivertliler, 17 yaşındaki forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor'un kapısını çalmıştı.

ALİ KOÇ, CİHAN AKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Başkan Ali Koç daha önce birkaç defa telefonda görüştüğü 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'ı İstanbul'a davet etti. İki başkan yarın (Çarşamba) Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bir araya gelerek Barış Sungur transferini bitirmeye çalışacak. Barış için son olarak Beşiktaş devreye girmiş fakat Cihan Aktaş, Ali Koç'a "Sizinle sonuca ulaşmadan kimseyle görüşmeyeceğim" sözünü verdiği için gelen teklifleri beklemeye almıştı.

Barış Sungur'a ilk resmi teklifi Fenerbahçe Mart ayında yapmış, diğer takımların gündemine Fenerbahçe'nin teklifi sonrasında gelmişti. Barış'a Ankaragücü, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilgisi olduğu biliniyor.