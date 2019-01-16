Ali Koç camiaya sesleniş programında konuşuyor!

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Fenerbahçeliler, lütfen Youtube kanalımıza yüklenin. Sosyal medyada değerimiz arttıkça, marka değerimiz de artacaktır. Belki ileride transferlerimizi Youtube kanalımızdan da açıklayabiliriz.

Dün akşam yapmayı planladığımız Camiaya Sesleniş programını bir gün gecikmeyle yaptığımız için özür dilerim. Bir göz rahatsızlığım vardı. Sokak diliyle göz içi arpacığı... Ama bugün daha iyiyim ve programı da yapabildik.

"DIŞARIDAN ANLAMAK BAŞKA BİR ŞEY"

Göreve geldikten sonra hemen harekete geçerek finansal, sportif ve kurumsal olarak camianın röntgenini çektik. Burası müthiş bir dinamiği olan yer. Bu yapıyı kavramak bizim için şarttı. Bazıları 'Zaten biliyordunuz' diyor ama dışarıdan anlamak başka bir şeydir.

''AYAKTA DURAN, SOKAKLARA DÖKÜLEN FENERBAHÇE CAMİASIDIR''

Şike ve kumpas davasının her aşamasını yakından takip ediyoruz. Bu konularda gücümüz yettiğince kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Bizim için öncelikli olan yargıtayda bekleyen davamız. Bu süreç malesef çok uzadı. Bu kadar uzamasına gerek var mıydı bilemiyorum. Başkan olarak bu kadar uzamasına bir anlam vermekte zorlanıyorum. Sonuçta hukuka güvenmek zorundayız. Fenerbahçe'de 7'den 77'ye herkesin ortak olduğu bir nokta var. O da 3 Temmuz süreci. Fenerbahçe'nin başında varsa bu konuya dikkat edecektir. Zamanında başkanımızın da belirttiği gibi, bu konuda ilk günden beri dimdik ayakta duran, sokaklara dökülen Fenerbahçe camiasıdır. Bugün atıp tutmak kolay, o günlerde ayakta durmak hiç kolay değildi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

