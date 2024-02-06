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  4. Ali Koç 'dönecek' demişti yıldız isim İstanbul'da! Melissa Vargas Sarı-Lacivertliler'e geri döndü

Ali Koç 'dönecek' demişti yıldız isim İstanbul'da! Melissa Vargas Sarı-Lacivertliler'e geri döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2024 11:12 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Ali Koç Melissa Vargas'ın takıma geri döneceğini açıklamıştı. Yıldız isim sezonun geri kalanını Sarı-Lacivertliler'de geçirmek üzere İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Filenin Sultanları 3 turnuvada oynayan ve gösterdiği müthiş performansla 3 şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin kadrosuna katılmıştı. Vargas'ın Kanarya'ya geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Vargas'ın yeniden Fenerbahçe'ye döneceğini duyurmuştu.

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Melissa Vargas, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul’a geri döndü.

Voleybolcumuz Melissa Vargas, sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet’in başarısı için ter dökecek.'' denildi.

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