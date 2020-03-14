Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbide

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.
Fenerbahçe Futbol Takımı’nın Konyaspor ile bugün saat 20.00’de oynayacağı maç öncesinde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nı derbi mücadelesinde yalnız bırakmayan Koç daha sonra özel uçakla Konya’ya hareket edip futbol takımının maçını takip edecek. Başkan Koç’a bu müsabakada Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Sipahioğlu ve Simla Türker Beyazıt eşlik etti.
(İHA)
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