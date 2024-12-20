SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt! "Bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür"

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt! "Bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.12.2024 13:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamada bulundu. Koç'un TV'ye çıkma teklifine Özbek 'şartım var' diyerek, "Gündemi benim belirlemem lazım" yanıt vermişti. Koç yaptığı açıklamada, "Dursun Özbek ile böyle bir diyaloğumuz hiçbir şekilde gerçekleşmemiş, bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür." dedi.

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt! "Bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür"

Dursun Özbek dün yaptığı açıklamada, "Ali Koç'un TV'ye çıkma teklifine, 'Alucralı Dursun Özbek’in torunu olarak sizinle televizyona çıkarım ama tek şartım var: Gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım ve Alucralı Dursun Özbek’in torunuyla Vehbi Koç’un torunu olarak Türk gençlerine Cumhuriyet’in bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım' dedim, Ali Koç bu teklifi kabul etmedi." demişti. Ali Koç'tan Özbek'in bu açıklamasına yanıt gecikmedi.

dr

ALİ KOÇ'TAN YANIT GECİKMEDİ

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ali Koç'un yaptığı açıklamaya yer verildi.

a

"BAŞKANIMIZ ALİ Y. KOÇ’TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü Başkanı Sn. Dursun Özbek’in dün yaptığı açıklama üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zaruri olmuştur.

İlgili açıklamada benimle olduğunu iddia ettiği bir diyalogdan bahseden; “Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Kendisi kabul etmedi.” diyen Dursun Özbek ile böyle bir diyaloğumuz hiçbir şekilde gerçekleşmemiş, bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür.

Resmi olarak tam beş kez davet ettiğimiz ‘canlı yayında karşılıklı görüşme’ teklifimize yönelik kendisinden hiçbir dönüş ve yanıt gelmemiştir.

Bahsettiği bu son diyalog da hiçbir gerçeklik payı olmayan, kesinlikle yaşanmamış bir olaydır.

Bugüne kadar Sn. Özbek ile birebirde hiçbir görüşme ve konuşmamız olmamış, görüşmelerimizde her zaman başka kişiler de mevcut olmuştur.

Dolayısıyla, kendisinden ricam yaşandığını iddia ettiği bu diyaloğa dair tarih, yer ve bulunan insanlar dahil verebileceği tüm detayları net şekilde açıklamasıdır.

Ne yazık ki, olmayan bir şey üzerinden tüm kamuoyunu yanıltmak ve hiç yaşanmamış bir şeyi gerçekmiş gibi milyonlara sunmanın kendisi açısından bir alışkanlık haline geldiği pek çok örnekte görülmektedir.

Bu son iddiası da külliyen bir yalandır.

Ayrıca bu vesile ile bizzat kendisinin oluşturduğu bu gündemin üzerine;

Kendisinin de konuşmak istediği konular dahil olmak üzere, kamuoyunun merak ettiği her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, açıkça ve mertçe tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına, kendisinin istediği zamanda, istediği kanalda ve istediği kişilerle birlikte yayın davetini kabul edeceğimi belirtmek istiyorum.

Bu konuda geçmiş örneklerde olduğu gibi yine geri adım atılmamasını temenni ediyorum.

Ali Y. Koç"

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Ali Koç fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benzin de seyyara düştü! Yol kenarında satmaya başladılar!

Benzin de seyyara düştü! Yol kenarında satmaya başladılar!

Ünlü mimar Turgut Toydemir, hayatını kaybetti!

Ünlü mimar Turgut Toydemir, hayatını kaybetti!

Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...

Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan Osimhen açıklaması! "Fenerbahçe'ye gelmesi için bir şeyler yazdım"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan Osimhen açıklaması! "Fenerbahçe'ye gelmesi için bir şeyler yazdım"

Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Hakim Ziyech'e Süper Lig ekibi sürpriz bir şekilde talip oldu

Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Hakim Ziyech'e Süper Lig ekibi sürpriz bir şekilde talip oldu

Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...

Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.