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Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 21:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de Seçimli Genel Kurul sonrasında Ali Koç’un başkan seçilmesini sarı-lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu çevresinde büyük coşkuyla kutladı.

Meşalelerle sokaklara çıkan Fenerbahçeli taraftarlar, doyasıya kutlama yaptılar.

Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!

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Fenerbahçe'de gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'a karşı büyük üstünlük kurarak başkan seçilen Ali Koç için taraftarlar stada akın etti.

Fenerbahçe'de gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'a karşı büyük üstünlük kurarak başkan seçilen Ali Koç için taraftarlar stada akın etti.
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5 bin civarında sarı-lacivertli taraftar, yaktıkları meşalelerle tezahüratlar yaparak stada geldi.

5 bin civarında sarı-lacivertli taraftar, yaktıkları meşalelerle tezahüratlar yaparak stada geldi.
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Taraftarların sesini duyarak stadın balkonuna çıkan Ali Koç, megafonla taraftarlara seslendi.

Taraftarların sesini duyarak stadın balkonuna çıkan Ali Koç, megafonla taraftarlara seslendi.
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Çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Koç, "Bu yolda en büyük gücü sizlerden aldım ve bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Gelecek hepimiz için çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Koç, "Bu yolda en büyük gücü sizlerden aldım ve bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Gelecek hepimiz için çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.
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Ali Koç'un sözlerinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar uzun süre, "Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon" ve "I love you Alex" tezahüratları yaptı.

Ali Koç'un sözlerinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar uzun süre, "Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon" ve "I love you Alex" tezahüratları yaptı.
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Ali Koç daha sonra taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

Ali Koç daha sonra taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.
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Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!

Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!
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Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!

Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!
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Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!

Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!
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Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!

Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!
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Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!

Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!
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Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!

Ali Koç'tan Kadıköy'de balkon konuşması!
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Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe

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