Ali Koç'tan Mert Hakan açıklaması: Fenerbahçe isterse alır!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde gündeme gelen Mert Hakan Yandaş transferiyle ilgili konuştu.
Ali Koç, "Transferler hakkında kamuoyunu meşgul eden bazı anlamsız tartışmalara da nokta koymak gerektiği fikrindeyim. Bir oyuncuya birçok farklı kulüp talip olabilir, profesyonel futbolcular da mevzuatlara uygun şekilde her takım ile görüşebilir." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 1 numarası, "Ancak eğer bir oyuncuya Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir. Bu böyle bilinmelidir." dedi. (AA)
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