Ali Koç’tan sonra bir ilk! Fenerbahçe 3 puan için sahada, Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Avrupa'daki Zagreb sınavı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Benfica karşısında Kerem'in golüyle elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam ediyor.
Bu karşılaşma ayrıca 7 senelik Ali Koç döneminden sonraki ilk maç olarak tarihe geçecek. Pazar günü seçimi kazanan Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı olmuştu.
Fenerbahçe’nin 10 numarası Talisca, Benfica maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu akşam sahada olamayacak. Aynı şekilde sakatlığı devam eden Duran da maç kadrosunda yok…
Tarihinde 3. kez Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu müsabakı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Maç bu akşam 22:00’de başlayacak, kritik karşılaşma TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.
Dinamo Zagreb'in muhtemel 11'i: Nevistic, Valincic, Goda, Theophile, Ljubicic, Bennaccer, Misic, Lisica, Stojkovic, Beljo, Hoxha
Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, İrfan Can, Kerem, En Nesyri
