Ali Koç’tan sonra bir ilk! Fenerbahçe 3 puan için sahada, Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Avrupa'daki Zagreb sınavı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Benfica karşısında Kerem'in golüyle elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam ediyor.

SADETTİN SARAN’IN İLK MAÇI

Bu karşılaşma ayrıca 7 senelik Ali Koç döneminden sonraki ilk maç olarak tarihe geçecek. Pazar günü seçimi kazanan Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı olmuştu.

TALİSCA VE DURAN YOK

Fenerbahçe’nin 10 numarası Talisca, Benfica maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu akşam sahada olamayacak. Aynı şekilde sakatlığı devam eden Duran da maç kadrosunda yok…

DİNAMO ZAGREB – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tarihinde 3. kez Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu müsabakı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Maç bu akşam 22:00’de başlayacak, kritik karşılaşma TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.

Dinamo Zagreb'in muhtemel 11'i: Nevistic, Valincic, Goda, Theophile, Ljubicic, Bennaccer, Misic, Lisica, Stojkovic, Beljo, Hoxha

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, İrfan Can, Kerem, En Nesyri