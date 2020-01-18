Ali Koç'tan TFF, transfer ve harcama limiti açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Koç, Tahkim, transfer çalışmaları ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Koç'un açıklamaları;

TFF KISMEN KABUL ETTİ

"Dün gece geç vakitte TFF'nin kararı bize tebliğ edildi. Cuma günü, 1 saatlik bir sunum yaptık, Cuma günü değerlendirilen konular, bir önceki Cuma değerlendirilmişti, tam karar çıkmamıştı. 1 hafta beklediler ve tekrar toplantılar. Başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler"

BAZI ŞEYLERİ ÇIKARDILAR

"Geçmişte almış olduğumuz hak, bizim için belirlenen rakam, o rakamın üzerine kbul edilen başvurularımızı ekleyip, eskilerden bazı şeyleri çıkardılar."

LİMİT ARTMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

"Gazetelerde yazdığı gibi limitimiz arttı, söz konusu değil. Bize karşı tutumu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu iş nasıl olmaz, nasıl Fenerbahçe'nin önü açılmaz diye değerlendiriliyor. Acilen Tahkim'e gideceğiz."

40-50 MİLYON LİMİT OLACAKTI

"Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı"

2-3 KİŞİ AYRILACAK

"Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkiden 2-3 kişi yollayacağız"