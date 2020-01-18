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  4. Ali Koç'tan TFF, transfer ve harcama limiti açıklaması

Ali Koç'tan TFF, transfer ve harcama limiti açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2020 23:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, maçın ardından açıklamalar yaptı, işte o sözler...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Koç, Tahkim, transfer çalışmaları ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Koç'un açıklamaları;

TFF KISMEN KABUL ETTİ

"Dün gece geç vakitte TFF'nin kararı bize tebliğ edildi. Cuma günü, 1 saatlik bir sunum yaptık, Cuma günü değerlendirilen konular, bir önceki Cuma değerlendirilmişti, tam karar çıkmamıştı. 1 hafta beklediler ve tekrar toplantılar. Başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler"

BAZI ŞEYLERİ ÇIKARDILAR

"Geçmişte almış olduğumuz hak, bizim için belirlenen rakam, o rakamın üzerine kbul edilen başvurularımızı ekleyip, eskilerden bazı şeyleri çıkardılar."

LİMİT ARTMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

"Gazetelerde yazdığı gibi limitimiz arttı, söz konusu değil. Bize karşı tutumu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu iş nasıl olmaz, nasıl Fenerbahçe'nin önü açılmaz diye değerlendiriliyor. Acilen Tahkim'e gideceğiz."

40-50 MİLYON LİMİT OLACAKTI

"Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı"

2-3 KİŞİ AYRILACAK

"Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkiden 2-3 kişi yollayacağız"

SOL BEK MÜJDESİ VERDİ

"Sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız ama bize manevra alanı verilmiyor.""

ŞU AN İKİ HAFTAMIZ KALDI

Artık dayanılmayacak bir duruma geldi. Geçen hafta bu kararı verselerdi, belki Tahkim'e gidip işimizi çözecektik. Şimdi 2 hafta kaldı, umarım Tahkim çabuk toplanır, daha önce çabuk toplantılar, o konuda hassaslar.

DUA EDECEĞİZ

"Adil gözle ele alındığı takdirde, hakkımız verilecektir diye dua ediyoruz. Kurul ve federasyon ciddi baskı altında tutuluyor."

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