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Ali Koç'tan yeni hoca için sürpriz hamle

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.10.2018 12:10 | Son Güncelleme

Sarı-Lacivertliler, kulüp olarak büyük bir değişim yaşarken gözler futbol branşı üzerindeydi. Değişimin en önemli parçasında işler iyi gitmeyince teknik direktörlüğe getirilen Phillip Cocu üzerindeki baskı arttı.

Her basın toplantısında "İstifa edecek misiniz?" sorusuyla karşı karşıya kalan Hollandalı çalıştırıcının durumu kritik. Başkan Ali Koç ve yönetimi, 47 yaşındaki hocanın arkasında durmaya çalışsa da saha sonuçları düzelmediği için alternatif planlar da hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Zico ve Alex sürprizi

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Fenerbahçe yönetiminin önünde 5 seçenek bulunuyor. İşte tek tek o maddeler:

Fenerbahçe yönetiminin önünde 5 seçenek bulunuyor. İşte tek tek o maddeler:
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1 - COCU iLE DEVAM Yönetim, başlattığı değişim rüzgarının arkasında duracak ve yola her şartta Phillip Cocu ile devam edecek. Ancak bu ihtimal çok güçlü görünmüyor. Çünkü başkan Ali Koç "Çok büyük bir facia olmadığı taktirde Cocu ile devam ederiz" ifadelerin kullanmıştı. Avrupa'da Dinamo Zagreb'den 4 yiyen Kanarya, ligde de 15. sırada küme düşme hattının 1 basamak üzerinde. Kötü sonuçlar sürerse Phillip Cocu'nun koltuğunu koruma ihtimali çok düşük.

1 - COCU iLE DEVAM Yönetim, başlattığı değişim rüzgarının arkasında duracak ve yola her şartta Phillip Cocu ile devam edecek. Ancak bu ihtimal çok güçlü görünmüyor. Çünkü başkan Ali Koç "Çok büyük bir facia olmadığı taktirde Cocu ile devam ederiz" ifadelerin kullanmıştı. Avrupa'da Dinamo Zagreb'den 4 yiyen Kanarya, ligde de 15. sırada küme düşme hattının 1 basamak üzerinde. Kötü sonuçlar sürerse Phillip Cocu'nun koltuğunu koruma ihtimali çok düşük.
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2 - ZiCO-ALEX iKiLiSi Fenerbahçelilerin gönlünde yer alan iki efsanenin adı bile heyecanı katlamış durumda. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış son yabancı teknik direktör Zico'nun bir başka unutulmaz isim Alex de Souza ile takımı devralması gündemde. Başkan Ali Koç'un Brezilyalı ikiliyle ilişkisi çok iyi. Sarı-lacivertli taraftarlar da kulübü yakından tanıyan iki futbol adamının gelişiyle takımın şahlanacağını düşünüyor. Yönetim bu seçeneği de düşünüyor.

2 - ZiCO-ALEX iKiLiSi Fenerbahçelilerin gönlünde yer alan iki efsanenin adı bile heyecanı katlamış durumda. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış son yabancı teknik direktör Zico'nun bir başka unutulmaz isim Alex de Souza ile takımı devralması gündemde. Başkan Ali Koç'un Brezilyalı ikiliyle ilişkisi çok iyi. Sarı-lacivertli taraftarlar da kulübü yakından tanıyan iki futbol adamının gelişiyle takımın şahlanacağını düşünüyor. Yönetim bu seçeneği de düşünüyor.
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3 - WENGER iLE TEMAS Yönetim, Cocu'yu gönderirse ismi tartışılmayacak bir hocayı getirecek. Arsenal'in efsane hocası Arsene Wenger ile temas kuruldu. Kısa süre içinde bir görüşme daha olacak. Bodrum Cup için Türkiye'ye gelen Wenger'in yakın dostu, Arsenal'in eski ikinci başkanı David Dein'in F.Bahçe-Başakşehir maçını tribünde Ali Koç ile birlikte izlemesi de iddiaları güçlendirdi.

3 - WENGER iLE TEMAS Yönetim, Cocu'yu gönderirse ismi tartışılmayacak bir hocayı getirecek. Arsenal'in efsane hocası Arsene Wenger ile temas kuruldu. Kısa süre içinde bir görüşme daha olacak. Bodrum Cup için Türkiye'ye gelen Wenger'in yakın dostu, Arsenal'in eski ikinci başkanı David Dein'in F.Bahçe-Başakşehir maçını tribünde Ali Koç ile birlikte izlemesi de iddiaları güçlendirdi.
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4 - BLANC DA LiSTEDE Kanarya, PSG'den ayrıldığından beri takım çalıştırmayan Laurent Blanc'ı da geniş listesine almış durumda. 52 yaşındaki çalıştırıcı Bordeaux'dan sonra Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı. Son olarak da PSG'yi çalıştırdı. Oradan ayrıldığından beri de görev almıyor. Blanc'ın en önemli dezavantajı güçlü bir bütçe istemesi. UEFA takibindeki Fenerbahçe'nin Blanc'a istediğini vermesi zor.

4 - BLANC DA LiSTEDE Kanarya, PSG'den ayrıldığından beri takım çalıştırmayan Laurent Blanc'ı da geniş listesine almış durumda. 52 yaşındaki çalıştırıcı Bordeaux'dan sonra Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı. Son olarak da PSG'yi çalıştırdı. Oradan ayrıldığından beri de görev almıyor. Blanc'ın en önemli dezavantajı güçlü bir bütçe istemesi. UEFA takibindeki Fenerbahçe'nin Blanc'a istediğini vermesi zor.
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5 - YANAL HAYRANLIĞI Fenerbahçe'de taraftar her hafta Ersun Yanal'ın ismini haykırıyor. Takımı Nisan ayında şampiyon yapmasıyla ünlenen Yanal'a yönetim kurulu içinden henüz net destek gelmiş değil. Ancak sarı-lacivertli seyircilerle özel bir bağı olan Ali Koç onların isteklerine de kulaklarını tıkamıyor. Sezon başında getirilmeyen Yanal'ın Cocu'nun gönderilmesi halinde daha yüksek sesle dillendirileceği kesin. Ersun Yanal da resmi teklif bekliyor. (FOTOMAÇ)

5 - YANAL HAYRANLIĞI Fenerbahçe'de taraftar her hafta Ersun Yanal'ın ismini haykırıyor. Takımı Nisan ayında şampiyon yapmasıyla ünlenen Yanal'a yönetim kurulu içinden henüz net destek gelmiş değil. Ancak sarı-lacivertli seyircilerle özel bir bağı olan Ali Koç onların isteklerine de kulaklarını tıkamıyor. Sezon başında getirilmeyen Yanal'ın Cocu'nun gönderilmesi halinde daha yüksek sesle dillendirileceği kesin. Ersun Yanal da resmi teklif bekliyor. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu ali koç zico ersun yanal blanc

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