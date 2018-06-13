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"Ali Koç’u tahmin ettim" diyen Gani Müjde’den ilginç seçim analizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 09:16 | Son Güncelleme

Senarist, yönetmen ve sunucu Gani Müjde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 24 Haziran seçimlerine dair analizlerini paylaştı

"Ali Koç’u tahmin ettim" diyen Gani Müjde’den ilginç seçim analizi

Gani Müjde, 24 Haziran seçilerine dair fikirlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ardı ardına yaptığı paylaşımların seçim sonuçlarını yansıtmadığının altını çizen Müjde, toplum eğilimlerinin önemli bir veri sunduğunu da belirtmeden geçmemiş.

Gani Müjde yine benzer bir tarama sonrasında Fenerbahçe Başkanlığını Ali Koç’un kazanacağını tahmin ettiğini söylüyor.

İşte Müjde’nin paylaştığı o taramayla ilgili tweetleri:

"Öncelikle bu bir seçim anketi değil. İlgi alaka ve eğilim taraması. Bu yüzden seçim sonuçları böyle çıkar gibi bir iddiam yok. Ama toplum eğilimlerini çok iyi gösteriyor. Örneğin bir gece önceden ben Ali Koç'un kazanacağını biliyordum.

İşte son haftanın lider performansları:

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“Bu sosyal medya abicim” diyenler bu tabloya iyi baksınlar. 2013’ten bu yana taramalarda hep Erdoğan'ın ezici üstünlüğü var. Her seçim dönemi diğerlerini ezmiş. Bir kez Ekmeleddin Bey ilgi toplamış, o da adaylığı açıklandığında… Ama seçim günü Erdoğan aynı oranda üstte görünüyor."

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Anahtar Kelimeler:
24 Haziran Ali Koç gani müjde

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