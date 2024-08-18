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Ali Koç'u yere düşürmüştü... Fenerbahçe'den çok sert İzmir açıklaması: Futbol teröristi!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.08.2024 09:50
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Fenerbahçe Kulübü'nden İzmir'de Göztepe maçında yaşananlara dair açıklama geldi. Açıklamada "Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ali Koç'u yere düşürmüştü... Fenerbahçe'den çok sert İzmir açıklaması: Futbol teröristi!

Göztepe-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne alınmayan taraftarlara destek olmak için deplasman tribününe gitmesi üzerine Göztepe taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Yabancı maddeler yağarken, Göztepe yöneticisi olduğu öğrenilen bir kişi Koç'u arkadan yaptığı darbeyle yere düşürdü.

FENERBAHÇE'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Kulübü'nden sert bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında;

hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Y. Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da taraftarlarımızın olduğu tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür.

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"FUTBOL TERÖRİSTİ, BAŞKANIMIZA ARKADAN SALDIRDI"

Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur.

Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.

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Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?

"BU ŞAHSA BU CESARETİ KİMLER VERMEKTEDİR?"

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiç bir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir.

Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Kamuoyuna duyurulur."

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fenerbahçe
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