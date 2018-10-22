SPOR

Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Sivasspor maçının ardından soyunma odasına indi.

Başkan Koç'un, soyunma odasında takıma söylediği sözler ortaya çıktı.

Futbolculara sert uyarı

1 / 8

Rizespor maçında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Ali Koç tribüne gitmişti. Burada konuşma yapan başkan, “Formanın değerini bilmeyenler var, öğrenecekler” demiş; Volkan Demirel, Aatif ve Dirar kadro dışı kalmıştı.

Rizespor maçında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Ali Koç tribüne gitmişti. Burada konuşma yapan başkan, “Formanın değerini bilmeyenler var, öğrenecekler” demiş; Volkan Demirel, Aatif ve Dirar kadro dışı kalmıştı.
2 / 8

Bu hamle, Bu, Ali Koç’un futbolculara ilk ciddi uyarısı olmuştu.

Bu hamle, Bu, Ali Koç’un futbolculara ilk ciddi uyarısı olmuştu.
3 / 8

Başkan, Sivasspor karşılaşmasının ardından bir kez daha patladı.

Başkan, Sivasspor karşılaşmasının ardından bir kez daha patladı.
4 / 8

Koç, önce maçın son bölümlerinde tribünde arka sıralarda oturan Comolli’nin yanına gidip, sahayı göstererek kızgın bir şekilde bir şeyler anlattı.

Koç, önce maçın son bölümlerinde tribünde arka sıralarda oturan Comolli’nin yanına gidip, sahayı göstererek kızgın bir şekilde bir şeyler anlattı.
5 / 8

Başkan Koç, 90 dakikanın ardından soluğu soyunma odasında aldı.

Başkan Koç, 90 dakikanın ardından soluğu soyunma odasında aldı.
6 / 8

Ali Koç ilk olarak sağlık heyeti, malzemeciler ve basın danışmanını dışarı çıkarttı.

Ali Koç ilk olarak sağlık heyeti, malzemeciler ve basın danışmanını dışarı çıkarttı.
7 / 8

9

9
8 / 8

Başkan, “Bu odadaki herkese söylüyorum, toparlanın ve işinize dört elle sarılın. Camia bu durumu hak etmiyor” diyerek sözlerini noktaladı. (FANATİK)

Başkan, “Bu odadaki herkese söylüyorum, toparlanın ve işinize dört elle sarılın. Camia bu durumu hak etmiyor” diyerek sözlerini noktaladı. (FANATİK)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Sivasspor ali koç

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Turgay Demir: Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Turgay Demir: Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!

Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 13 yorum
SEN BORÇLARI ÖDE GERİSİNE KARIŞMA .ANLAMADIĞIN İŞE .
odadan dışarı çıkarttıkların,futbolculardan daha özverili
FB lillerin sabrı taştı her yer yanıyor bu ateş koçuda yakar söylemedi demeyim.Sorumlusu Başkandır bunun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Soldado yokları oynuyor

Fenerbahçe'de Soldado yokları oynuyor

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gerçeği

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gerçeği

Raul Meireles ortaya çıktı! İşte yeni mesleği

Raul Meireles ortaya çıktı! İşte yeni mesleği

Mehmet Ekici'den kötü haber!

Mehmet Ekici'den kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.