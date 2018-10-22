Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Başkan Koç'un, soyunma odasında takıma söylediği sözler ortaya çıktı.

Futbolculara sert uyarı

1 / 8 Rizespor maçında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Ali Koç tribüne gitmişti. Burada konuşma yapan başkan, “Formanın değerini bilmeyenler var, öğrenecekler” demiş; Volkan Demirel, Aatif ve Dirar kadro dışı kalmıştı.

2 / 8 Bu hamle, Bu, Ali Koç’un futbolculara ilk ciddi uyarısı olmuştu.

3 / 8 Başkan, Sivasspor karşılaşmasının ardından bir kez daha patladı.

4 / 8 Koç, önce maçın son bölümlerinde tribünde arka sıralarda oturan Comolli’nin yanına gidip, sahayı göstererek kızgın bir şekilde bir şeyler anlattı.

5 / 8 Başkan Koç, 90 dakikanın ardından soluğu soyunma odasında aldı.

6 / 8 Ali Koç ilk olarak sağlık heyeti, malzemeciler ve basın danışmanını dışarı çıkarttı.

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