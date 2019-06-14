SPOR

Ali Muhammed, 150. maçına çıktı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 14.06.2019 08:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko’nun başarılı basketbolcusu Ali Muhammed, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında oynanan Anadolu Efes maçı ile sarı-lacivertli forma altında bu ligdeki 150. maçına çıkmış oldu.

Ali Muhammed, 150. maçına çıktı

Fenerbahçe Beko’nun başarılı oyuncusu Ali Muhammed, sarı-lacivertli forma ile 150. sınavına çıktı. Birleşik Amerika asıllı milli basketbolcu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Anadolu Efes karşılaşmasında mücadele ederek, ligde 150. kez sarı-lacivertli formayı terletmiş oldu. Milli basketbolcu, Anadolu Efes’in 57-72’lik skorla kazandığı 150. müsabakasında 17 dakika parkede kalarak, 13 sayı ile takımına katkı sağladı.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
'Atmosfer bizi etkilemiyor''Atmosfer bizi etkilemiyor'
Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrikObradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Ali Muhammed Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi anadolu efes

En Çok Okunan Haberler

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Yıldız ismin menajeri Galatasaray'ı açıkladı

Yıldız ismin menajeri Galatasaray'ı açıkladı

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Mustafa Denizli imzayı attı!

Mustafa Denizli imzayı attı!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ergin Ataman'dan görülmemiş tepki!

Ergin Ataman'dan görülmemiş tepki!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Kelsey Plum kimdir? NCAA sayı rekortmeni Kelsey Plum Fenerbahçe'de!

Kelsey Plum kimdir? NCAA sayı rekortmeni Kelsey Plum Fenerbahçe'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Muhammed, 150. maçına çıktı

Ali Muhammed, 150. maçına çıktı

Ergin Ataman: Atmosfer bizi etkilemiyor

'Atmosfer bizi etkilemiyor'

Zeljko Obradovic: Anadolu Efes’i tebrik ederim

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 6. kez kazandı

Efes, F.Bahçe karşısında 6. kez kazandı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe Beko'ya bir ceza daha

F.Bahçe'ye bir ceza daha

Kostas Sloukas babası Ioannis Sloukas'ı kaybetti

Sloukas'ın acı günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.