Ali Muhammed'den Türkiye Basketbol Federasyonu'na tepki

Ali Muhammed, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dünyadaki her lige ara verildi, Türkiye liginin ertelenmesi neden reddediliyor? En önemli varlığımız, sağlığımız! Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez" ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. THY Avrupa Ligi'nde ise lig askıya alınmıştı.
(İHA)
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