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Ali Palabıyık 3. kez Trabzonspor - Beşiktaş maçında düdük çalacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Süper Ligin 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan müsabakada düdük çalacak olan hakem Ali Palabıyık, 3. kez iki takım arasında oynanacak bir lig maçını yönetecek.

Ali Palabıyık 3. kez Trabzonspor - Beşiktaş maçında düdük çalacak

Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında en çok hakem kararları tartışıldı. Türk futbolunda VAR sisteminin bile eleştiri oklarını üzerine çektiği dönemde Trabzonspor - Beşiktaş maçını yönetecek olan hakem Ali Palabıyık'a büyük bir görev düşecek.

Ankara Bölgesi Hakemi Ali Palabıyık, bugünü kadar Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan iki maçta düdük çaldı. Söz konusu maçların birini Trabzonspor, birini ise Beşiktaş kazandı.

TRABZONSPOR KARNESİ

Ali Palabıyık, Trabzonspor'un bugüne kadar 19 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. 19 müsabakada bordo-mavililer 57 sarı kart, 3 çift sarı karttan kırmızı kart, bir kez ise direkt kırmızı kart gördü. Palabıyık, Trabzonspor maçlarında bir kez penaltı noktasını gösterdi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ali Palabıyık, Beşiktaş'ın ise ligde 14 maçında düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. 14 maçta 40 sarı kart gören Beşiktaş, 5 kez de çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Palabıyık, Beşiktaş'a bir kez de direkt kırmızı kart gösterdi. Palabıyık, Beşiktaş maçlarında üç kez penaltı noktasını gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş Ali Palabıyık

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