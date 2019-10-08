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Ali Ravcı: Konyaspor maçına tam kadro çıkmak istiyoruz

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 08.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, milli aradan tam kadro dönmek istediklerini belirterek, “İnşallah Konya maçına tam kadro çıkmak istiyoruz. Ligde haftalar ilerledikçe yarışın kızışacağına inanıyoruz. Bu anlamda her futbolcumuzdan maksimum fayda almak istiyoruz” dedi.

Ali Ravcı: Konyaspor maçına tam kadro çıkmak istiyoruz

Takımdaki son durum ve sakatların durumuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'in 8. haftasındaki Konyaspor maçına tam kadro çıkmak istediklerini söyledi.

Son oynadıkları Denizlispor mücadelesinde sergiledikleri oyun ve adlıkları sonucun kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Ravcı, “7 haftası geride kalan Süper Lig’de 10 puan topladık. Hocamızın da ifade ettiği gibi hesaplarımızın 2 ya da 3 puan gerisindeyiz. Onun dışında takımdaki genel görüntüden memnununuz. Son oynadığımız Denizli maçında hem oyunumuzla, hem de aldığımız sonuçla önümüzdeki haftalar öncesi olumlu sinyaller verdik. Sahada ter döken futbol arkadaşlarımızın emeklerine, yüreklerine sağlık” diye konuştu.

"HER FUTBOLCUMUZDAN MAKSİMUM FAYDA ALMAK İSTİYORUZ"

Ravcı, geniş bir kadro yapısına sahip olduklarını da hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Milli arada hazırlıklarımıza bugün başladık. Takımda Gökhan Töre ve Bifouma’nın sakatlıkları vardı. Bu oyuncularımız da tamamen düzeldi diyebilirim. İnşallah Konya maçına tam kadro çıkmak istiyoruz. Ligde haftalar ilerledikçe yarışın kızışacağına inanıyoruz. Bu anlamda her futbolcumuzdan maksimum fayda almak istiyoruz. Kadromuz alternatifli ve geniş. Sakatlıklardan dolayı bugüne kadar sıkıntı yaşadık. Bundan sonra bu konuda rahatlamak istiyoruz. Açıkçası haftalar ilerledikçe kadro kalitemizin ortaya çıkması bizleri memnun ediyor. Buradan sezon başı kadro mühendisliğimizin başarılı işlediği neticesi de ortaya çıkıyor.”

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