Ali Ravcı: Ligde bulunduğumuz yeri korumak istiyor

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de bulundukları yeri korumak istediklerini söyledi.

Ligin 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacakları karşılaşma öncesi takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğuna dikkat çeken Ravcı, şunları kaydetti:

"Trabzonspor, coşkulu oynayan, ligin formda ekiplerinden biri. Bu maç öncesi iyi durumdayız. Ligde bulunduğumuz yeri korumak ve kupa maçına moralli çıkmak istiyoruz. Hem ligde hem de kupada hedefimiz var. Hiçbir şey imkansız değildir. İnanmak, çalışmak ve vazgeçmemek gerekir. Oyuncular, en iyisini yapmalarını istediğimizi biliyorlar. Buralara kadar gelmek kolay değil. Asıl iş şimdi başlıyor ve bu işin sonunu iyi getirmek istiyoruz."

