Ali Sami Yen'e hakaret nedeniyle görevlerinden istifa ettiler! Arda Turan ile Candaş Tolga Işık'ın röportajı ortalığı karıştırdı...

Candaş Tolga Işık programa veda ettiğini açıkladı. Candaş Tolga Işık, X adresinden yaptığı açıklamada, "Sports Digitale kanalıyla henüz başlamayan iş arkadaşlığımızı bugün itibarıyla bitirmiş bulunuyorum. Yaptığım röportajı da yayınlamamalarını rica ettim. Umarım saygı gösterirler. Birlikte çalıştığım tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler." ifadelerini kullandı.

ALİ SAMİ YEN'E HAKARET SONRASI İSTİFA ETTİ

Arda Turan'ın Sports Digitale'deki röportajı, kanalın kurucu ortağının Ali Sami Yen'le dalga geçen paylaşımı ardından iptal edildi. Candaş Tolga Işık da programdan Ali Sami Yen'e hakaret nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

BİR AYRILIK DAHA...

Tecrübeli gazeteci Kutlu Akpınar da yaşanan bu talihsiz olay sonrası Sports Digitale'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ARDA TURAN'DAN DESTEK

Arda Turan, "Candaş Tolga Işık, hem dostluğuna hem gazeteciliğine sonsuz güvendiğim bir abimdir. Onun olduğu her işte koşulsuz yer alırım. Ama bu ülkede kimsenin, unvanı ne olursa olsun, Türk sporunun ve Galatasaray’ın sembol ismi Ali Sami Yen’in adını alaycı bir şekilde diline dolamasına izin vermem. Kanalla ilişiğini kestiğini açıklayan Candaş abiye bu hassas ve örnek tavrı için çok teşekkür ederim. Röportajın kaydı sırasında emek veren tüm arkadaşlar haklarını helal etsinler. Bu ülkenin değerlerine saygı bizim şaşmaz pusulamızdır." açıklaması yaptı.

YOLLAR AYRILDI

Yaşanan bu olay sonrası Sports Digitale, bu yorumu yazan şahısla yollarını ayırdığını açıkladı.



