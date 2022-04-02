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Ali Şansalan kimdir? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi Ali Şansalan hangi takımlı?

02.04.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Şansalan kimdir? sorusunun yanıtı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı öncesi merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maç öncesi vatandaşlar Ali Şansalan kimdir? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi Ali Şansalan hangi takımlı? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Ali Şansalan kimdir? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi Ali Şansalan hangi takımlı?

Ali Şansalan futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Sarı kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Peki Ali Şansalan kimdir? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi Ali Şansalan hangi takımlı? Ayrıntıları sizler için derledik.

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünü bitirmiştir.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

Ali Şansalan'ın hangi takımı tuttuğuna ilişkin spor kamuoyunda net bir bilgi yer almasa da Galatasaraylı olduğu öne sürülmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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