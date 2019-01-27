Ali Şen'den Fenerbahçeli futbolculara: Hepsi korkak

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, A Spor canlı yayınında Sarı-Lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Takımın halinin içler acısı olduğunu söyleyen Şen, "Fenerbahçeli futbolcuların hepsi korkak. Bu takıma lider oyuncu lazım. Kaliteli transferler yapılması şart" ifadeleri kullandı.



