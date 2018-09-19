Ali Şen: Fenerbahçe, Bakü'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Sarı Lacivertli takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'Galatasaray, gruptan lider çıkar'

Sözlerine Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki L.Moskova galibiyetini değerlendirerek başlayan Ali Şen, "Galatasaraylı taraftarları tebrik ediyorum. Galatasaray'da santrfor yok derken işte Fatih Terim'in farkı ortaya çıktı. Fatih Terim çok iyi bir antrenör. Terim, ülkemizin puanını yükseltti. Avrupa'da mücadele edecek olan Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde eksikliği hissedilen bir takımdı. Galatasaray güzel bir gruba düştü. Fatih Terim'den bir grup oluşturması istense böyle bir grup yapamazdı. Galatasaray dün akşam iyi bir oyunla kazandı. Galatasaray gruptan lider olarak çıkacaktır" dedi.

'Fenerbahçe, Bakü'de UEFA Kupasını kazanacak'

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ve Beşiktaş maçından bahseden Başkan Şen, "Fenerbahçe'nin bu hafta iki tane zor maçı var. Zagreb maçında bir problem olacağını sanmıyorum. Yarınki maçı kazanacağımıza inanıyorum. Konyaspor maçından sonra şunu net gördük ki Fenerbahçe takım olma yolunda ilerliyor. Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Kupasını kazanacağına inanıyorum. Eski havalimanına Galatasaray UEFA Kupasını indirmişti, Fenerbahçe de yeni havalimanına kupayı indirecek. Bu sezon Bakü'de Fenerbahçe'nin UEFA Kupası'nı kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş derbisini kazanacaktır. İç saha avantajını kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

Eljif Elmas, Cocu ve Aykut Kocaman'dan da bahseden Şen, sözlerine şöyle tamamladı:

"Hollanda Ligi bizim ligimizden daha kaliteli bir lig. Cocu'nun Türkiye'de başarılı olacağını düşünüyorum. Eljif Elmas'ın ve diğer gençlerin daha iyi konuma geleceğinden hiçbir şüphem yok. Aykut Kocaman'a karşı bir art niyet yok. Ben Kocaman'ın düşüncesine katılmıyorum."

(Ajansspor)

