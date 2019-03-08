Ali Sunal'dan bebek müjdesi!

Mutlu aile hayatıyla dikkat çeken ünlü oyuncu geçen mayıs ayında görüntülendiği bir AVM'de "Baba olmak istiyor musunuz?” sorusuna “Şu anda öyle bir şey yok. Ama olsa ne güzel olur” diye cevap vermişti.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Baba olmayı çok isteyen 41 yaşındaki Sunal cephesinden beklenen haber geldi. Bu yıl Show TV'de ekrana gelen fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un 6. sezonuna başlayan Ali Sunal'ın baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Eşi Nazlı Kurbanzade 4 aylık hamile olan Sunal'ın çok heyecanlı olduğu konuşuluyor. Ünlü oyuncunun bebeğin cinsiyetinin ise kız olduğu öğrenildi.

(Medyatava)

