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  4. Aliağa Belediyesi ekipleri, Karaköy’de el değmedik yer bırakmıyor

Aliağa Belediyesi ekipleri, Karaköy’de el değmedik yer bırakmıyor

İZMİR HABERLERİ  | 25.12.2020 17:35 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program kapsamında ekipler; Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak, Uzunhasanlar, Karakuzu mahallelerinin ardından çalışmalarını Karaköy Mahallesinde sürdürüyor.
Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatlarıyla mahallelerde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, Karaköy Mahallesinde temizlik, ağaç budama, ot biçme, ağıl yollarının açılması, oyun parklarının bakımı, metruk binaların yıkımı gibi çeşitli çalışmalar yapıyor.
Aliağa Belediyesi’nin mahalledeki çalışmaları değerlendiren Karaköy Mahalle Muhtarı Şerif Çepiç, “Aliağa Belediyemiz tarafından mahallemizde park ve bahçelerin bakımı yapılıyor. Ağıl yollarımız açıldı, çakıl seriliyor. Su kanalları açılıyor. Camimizin duvarları boyandı. 2018 yılında mahallemizde inşaatına başladığımız camimizi 2019’da Aliağa Belediyemizin çok büyük katkılarıyla tamamladık. Mahallemizdeki çalışmalarından ve desteklerinden ötürü Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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