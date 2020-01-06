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  4. Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

İZMİR HABERLERİ  | 06.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Aliağa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasındaki toplu sözleşme için bir tören düzenlendi.

Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Aliağa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Aliağa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasındaki toplu sözleşme için bir tören düzenlendi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın makamında gerçekleştirilen imza törenine; Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir-Aydın Şube Başkanı Fatih Yücesoy ile beraberindeki sendika heyeti katıldı.
Yapılan anlaşmaya göre, Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan memurlar her ay maaşlarına ek olarak brüt 2 bin 368 TL sosyal denge zammı alacak. Ayrıca çalışanlara, net bin TL eğitim yardımının yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramlarında da net birer liralık ikramiye ödemesi yapılacağı öğrenildi.

Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

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