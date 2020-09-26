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Aliağa Belediyesinden eğitim desteği

İZMİR HABERLERİ  | 26.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı gerçekleştiriyor.Aliağa Belediyesi eğitim desteklerine devam ediyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı gerçekleştiriyor.
Aliağa Belediyesi eğitim desteklerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk defa okula başlayan öğrencilere Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ‘Okula Hoş Geldin’ sürprizinin ardından Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı dağıtılıyor. Aliağa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hilal Masa’ya ALO 153 veya 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerden gelen talepler üzerine harekete geçen Milletin Ekibi, sosyal incelemelerle ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor. Tespitlerin ardından okula yeni başlayan öğrencilere ihtiyacı olan ve bir yıl boyunca eğitim ve öğretimde kullanacakları araç ve gereçler, okul çantaları içerisinde teslim ediliyor.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılan kırtasiye yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Sorumlusu Serap Cerrahoğlu, “2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk gününde Milletin Ekibi tarafından hazırlanan küçük meyve sepetlerini Başkanımız Serkan Acar’ın ‘Okula Hoş Geldin’ sürprizi olarak minik öğrencilerimize dağıttık. Sonrasında Aliağa Belediyesi Hilal Masa’mıza gelen talepler üzerine ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuklarımıza okul çantaları hazırladık. Kız ve erkek öğrencilerimizin çantalarını ayrı ayrı hazırladık. Hazırlanan çantaların içinde öğrencilerimizin ihtiyacı olan defter, kalem, silgi, oyun hamuru, beslenme çantası, suluk gibi her türlü ihtiyaçları mevcut. Hazırlanan çantaların dağıtımları tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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