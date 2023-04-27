YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa limanları ilk çeyrekte rekor kırdı

Aliağa limanları ilk çeyrekte rekor kırdı

27.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en büyük deniz ticaret ve lojistik bölgelerinden olan İzmir’in Aliağa ilçesinin Türkiye ve bölge ekonomisindeki payı hızla artarken, 2023 yılının ilk çeyreğinde Aliağa limanlarına bin 556 gemi yanaştı.

IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, 2023 yılının ilk üç ayında Aliağa limanlarındaki deniz ticaretinin istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. İstatistiklere göre Aliağa limanlarına 2023 yılının ocak, şubat ve mart aylarında toplam bin 556 gemi yanaştı.

2022 yılının aynı döneminde bu rakam bin 447 olurken, 2023 yılının ilk üç ayında gelen gemi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterdi. Aliağa limanları, bu rakamlarla Kocaeli’nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Öte yandan, Aliağa limanlarından aynı dönemde gerçekleşen yükleme-boşaltma istatistiklerini içeren elleçleme oranları da açıklandı. 2023 yılının ilk 3 ayında Aliağa limanlarından net 19 milyon 840 bin 59 ton yük elleçlendi. Aliağa limanları bu elleçleme tonaj oranıyla Türkiye’nin en fazla yük elleçlenen limanları sıralamasına oturdu. 2023 yılının ilk 3 ayında toplam elleçleme gross tonu geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında Aliağa limanları ilk 5 sıradaki diğer limanlara göre düşüş göstermeyen tek liman başkanlığı konumunu korudu. Deniz ticareti yoluyla gerçekleşen konteyner taşımacılığında ise Aliağa limanları, yine zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 2023 yılının ilk 3 ayında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiği dikkate alındığında bir önceki yılın aynı dönemine göre Aliağa, ilk 5 sıradaki diğer limanlara göre düşüş göstermeyen tek liman başkanlığı konumunu korudu. 2022 yılında aynı dönemde elleçlenen 360 bin 828 TEU, 2023 yılının ilk üç ayında yaklaşık yüzde 5 artış oranıyla 376 bin 355 TEU olarak gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldıİzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan eski ATO Başkanvekili Aypek hayatını kaybettiAnkara'da silahlı saldırıya uğrayan eski ATO Başkanvekili Aypek hayatını kaybetti
Adana'da sağanak ve dolu etkili olduAdana'da sağanak ve dolu etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:13
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Perşembe

Çalikuşu eczanesi
Kinik
Oray eczanesi
Karabaglar
Meltem eczanesi
Dikili
Nevin eczanesi
Buca
Yazal eczanesi
Aliaga
Karabenek eczanesi
Bayindir
Oran eczanesi
Dikili
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.