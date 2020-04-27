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Aliağa, online alışverişi sevdi

İZMİR HABERLERİ  | 27.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi tarafından kurulan ve 9 Nisan tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan aliagasemtpazari.com, evde kalan Aliağalılara büyük kolaylık sağlıyor.Yoğun ilgi gören online site 17 günde 9 bin 132 siparişi Aliağalıların adreslerine teslim etti.

Aliağa Belediyesi tarafından kurulan ve 9 Nisan tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan aliagasemtpazari.com, evde kalan Aliağalılara büyük kolaylık sağlıyor.
Yoğun ilgi gören online site 17 günde 9 bin 132 siparişi Aliağalıların adreslerine teslim etti. En fazla sipariş 11 Nisan’da 828 ve 25 Nisan’da 774 olarak gerçekleşti. Son bir haftada 4 bin 606 siparişin verildiği online siteye günlük ortalama 5 bin tekil, 75 bin çoğul ziyaretçi giriş yapıyor.

Zirveyi patates ve salatalık paylaşıyor
Taze sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda maddelerinin kapış kapış sipariş edildiği online siteden bugüne kadar tonlarca ürün belediye ekiplerince Aliağalıların evlerine teslim edildi. Kısa sürede gıda alışverişinde Aliağalıların tek adresi haline gelen aliagasemtpazari.com’da bugüne kadar en fazla siparişi salatalık ve patates aldı. 3,5 ton sipariş alan salatalık, aynı oranda sipariş alan patatesin sitedeki liderliğine ortak oldu. Salatalık ve patatesi 3’er tonla çilek ve kuru soğan, 2,5 ton ile de domates takip ediyor.

Aliağa’nın doğal ve yöresel lezzetleri bu sitede
Güvenilir ve sağlıklı gıda alışverişin adresi haline gelen aliagasemtpazari.com, kentin yöresel lezzetlerini de online raflara taşıdı. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağa Bal Üreticileri Birliği gibi Aliağa’nın yerel üreticilerinden sağlanan yüzde yüz doğal ürünler online raflarda yerini alır almaz büyük bir ilgiyle karşılaştı. El yapımı tarhana, portakal reçeli, süt reçeli, erişte, fırın mantı, siyah zeytin, yeşil zeytin, çam balı, çiçek balı online sitede satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde buram buram Ege kokan zeytinyağı ile köy ekmeği de sitedeki yerini alacak. Site üzerinden verilen tüm siparişler belediye ekiplerince hijyen kuralları çerçevesinde özenle hazırlanarak adreslere teslim ediliyor. Vatandaşlar, kapılarına kadar gelen ürünlerin ödemelerini ise ister online sistem üzerinden isterlerse kapıda nakit olarak yapabiliyor.

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