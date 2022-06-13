Aliağa Petkimspor, Silas Melson'u transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 25 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Silas Melson'la anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Estonya temsilcilsi Kalev/Cramo forması giyen ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 18,5 sayı ortalaması tutturan Silas Melson, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.



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